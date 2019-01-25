أهداف الخميس.. فوز كبير للأهلي.. وتعادل مثير للزمالك وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا، بأبرز الأهداف التي أحرزت يوم الخميس.

أهداف الزمالك وبيراميدز أهداف الأهلي والمقاصة ريال مدريد وجيرونا أهداف وركلات ترجيح مباراة تشيلسي وتوتنهام ثلاثية إيران في الصين هدف اليابان أمام فيتنام

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