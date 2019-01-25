تركى آل الشيخ: غدا اجتماع لاختيار الجهاز الفنى الجديد لبيراميدز

المستشار تركى آل الشيخ أعلن المستشار تركى آل الشيخ مالك نادى بيراميدز على صفحته الشخصية بموقع التواصل فيس بوك ، أن هناك اجتماع سيعقد غدا لاختيار الجهاز الفنى الجديد ، أن هناك اجتماع سيعقد غدا لاختيار الجهاز الفنى الجديد وقال "اجتماع غدا مهم مع حسام البدرى وأحمد حسن وسيف الوزيرى وعدد من اللاعبين للتجهيز للمرحلة القادمة واختيار الجهاز الفنى الجديد لنادى بيراميدز".

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