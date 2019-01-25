رياضة | بعد مأساة لاعب كارديف.. حوادث الطائرات "الجانب المظلم" في عالم كرة القدم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد مأساة لاعب كارديف.. حوادث الطائرات "الجانب المظلم" في عالم كرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت سلطات ميناء جزيرة ميرنزي إنهاء عمليات البحث عن الطائرة المفقودة التي تحمل اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا، والطيار ديفيد إيبوتسون بعد فشل فرق الإنقاذ في تحديد مكان الطائرة.

واختفت الطائرة التي تحمل اسم "ماليبو 46"، التي كانت تقل سالا إلى ويلز من فرنسا بعد أن وقع لنادي كارديف قادماً من نانت، حيث لم تظهر على شاشات الرادار أثناء عبورها القنال الإنجليزي مساء الإثنين الماضي.

لا تعد كارثة سقوط لاعب كارديف الجديد هي الأولى من نوعها بل يمتلئ عالم الساحرة الساحرة المستديرة بالعديد من كوارث سقوط الطائرات والتي راح ضحيتها أرواح كثيرة.

وفيما يلي نستعرض لكم عبر تقرير موقع "الخليج 365 الرياضي" أشهر حوادث الطائرات في عالم كرة القدم:

- حادثة تورينو:

تعتبر حادثة سوبرجا الجوية من أكبر حوادث تحطم الطائرات فى كرة القدم، والتي راح ضحيتها الجيل الذهبي لنادي تورينو بعد وفاة أعضاء الفريق، أثناء عودتهم بعد خوض مباراة ودية أمام بنفيكا في لشبونة.

- طائرة زامبيا:

تحطمت طائرة منتخب زامبيا، أثناء الذهاب لمواجهة السنعال في تصفيات كأس العالم، حيث توفي على إثرها 22 لاعباً في إبريل من عام 1993 وذلك في المحيط الأطلنطي في مياه الجابون الإقليمية. ‎‎

- كارثة شابيكوينسي

يحمل تاريخ 16 من نوفمبر 2016 ذكرى سيئة على العالم بعد فاجعة سقوط الطائرة التي كانت تقل فريق شابيكوينسي البرازيلي إلى كولومبيا من أجل خوض نهائي كوبا سودا أمريكانا.

- طائرة مالك ليستر سيتي:

حادثة مؤسلة شهدها محيط ملعب "كينج باور" في ليستر حادثاً مأسويًا تحطم طائرة مالك ليستر سيتي فيشاي سريفادانا برابا الذي توفى على إثرها بعد إقلاعها من أرضية الملعب عقب وست هام.