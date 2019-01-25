رياضة | نتائج قرعة كوبا أمريكا 2019 (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتائج قرعة كوبا أمريكا 2019 (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجريت قرعة كوبا أمريكا 2019 في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، في مدينة "ريو دي جانيرو" البرازيلية، وتعد هذه هي النسخة الـ 46 في تاريخ البطولة.

وتبدأ منافسات بطولة كوبا أمريكا من يوم 14 يونيو المقبل وحتى 7 يوليو القادم، وتستضيف البرازيل فعاليات هذه النسخة.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" قرعة كوبا أمريكا 2019.

المجموعة الأولى :-

1- البرازيل.

2- بوليفيا.

3- فنزويلا.

4- بيرو.

المجموعة الثانية :-

1- الأرجنتين.

2- كولومبيا.

3- باراجواي.

4- قطر.

المجموعة الثالثة :-

1- الأوروجواي.

2- الاكوادور.

3- اليابان.

4- تشيلي.

ويشارك في هذه النسخة من بطولة كوبا أمريكا منتخبي قطر واليابان، والذين يشاركان بدعوة من اتحاد امريكا الجنوبية لكرة القدم.