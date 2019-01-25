رياضة | ليونيل ميسي يهز الأرجنتين من جديد بهذا القرار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليونيل ميسي يهز الأرجنتين من جديد بهذا القرار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية بأن ليونيل ميسي نجم برشلونة والمنتخب الأرجنتيني يستعد للعودة والمشاركة مع منتخب بلاده منذ الخروج من دور الـ16 لكأس العالم بروسيا 2018 على يد المنتخب الفرنسي حامل اللقب.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية نقلاً عن الجول ديجيتال أن مصادر مقربة أكدت أنه سيتم استدعاء ليو ميسي لقائمة المنتخب الأرجنتيني في المباراة التي ستلعب فيها الأرجنتين ضد فنزويلا في 22 مارس المقبل.

وذكرت الصحيفة الإسبانية بأنه في نفس الشهر في ألمانيا، ستواجه الأرجنتين جمهورية التشيك كمرحلة تمهيدية لمنافسات كوبا أمريكا المقرر انطلاقها في الفترة من من 14 يونيو إلى 7 يوليو 2019.

وخسرت الأرجنتين مباراة واحدة فقط من المباريات الست التي لعبتها وكانت أمام البرازيل منذ الهزيمة أمام فرنسا في كأس العالم 2018 .

وأفادت سبورت أنه بالإضافة إلى ميسي، يمكن استدعاء آنخيل دي ماريا وسيرجيو أجويرو ونيكولاس أوتامندي.