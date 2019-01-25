رياضة | زكريا: هناك أشخاص لا ترغب استكمال مسيرتي مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زكريا: هناك أشخاص لا ترغب استكمال مسيرتي مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد مؤمن زكريا لاعب الأهلي والمُعار حديثًا لصفوف أحد السعودي، أن هناك بعض الأشخاص لا يريدون استكمال مسيرته في القلعة الحمراء.
وقال "زكريا" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" عبر فضائية "أون سبورت": "استمراري في الأهلي حاليا صعب بسبب وجود أشخاص لا ترغب في استكمال مسيرتي ولذلك قررت الرحيل والمشاركة من أجل إثبات قدراتي، والعودة مجددًا للنادي".
وأضاف: " كان مفترض أن يخبر الجهاز الفني المساعد المدرب الأجنبي الجديد بكل اللاعبين ولكن هذا الأمر لم يحدث معي، وفوجئت أن المدرب لا يعرفني، وهنا قررت الرحيل للحصول على فرصة المشاركة وحتي يشاهدني لاسارتي".
وتابع: " انتقالي لصفوف أحد أكبر تحدي في حياتي، وأنا راجع الأهلي تاني".
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