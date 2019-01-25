رياضة | مؤمن زكريا يكشف عن نبوءة "ميدو" التي تحققت بالفعل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤمن زكريا يكشف عن نبوءة "ميدو" التي تحققت بالفعل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مؤمن زكريا لاعب الأهلي والمُعار حديثًا لصفوف أحد السعودي، عن المدربين الذين أثروا في مسيرته الكروية.

وقال "زكريا" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" عبر فضائية "أون سبورت": " حسام البدري وحسام حسن وميدو أثروا كثيرًا في مشواري الكروي".

وأضاف: " ميدو صنع نقلة كبيرة في حياتي، وعندما قابلني للمرة الأولي في الزمالك قال لي ستصبح أفضل لاعب في مصر وستنضم للمنتخب الوطني، وحدث ذلك بالفعل وفزت بجائزة أفضل لاعب وانضممت لصفوف المنتخب".

وانتقل مؤمن لصفوف أحد السعودي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.