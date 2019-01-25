رياضة | بالأرقام.. الأهلي يتفوق على بيراميدز بفارق 6 نقاط بعد خوض مبارياته المؤجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. الأهلي يتفوق على بيراميدز بفارق 6 نقاط بعد خوض مبارياته المؤجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على فريق المقاصة بنتيجة 3-0 في المباراة المؤجلة من الجولة الـ11 للدوري المصري، وزادت فرص الأهلي في حصد لقب البطولة المحلية للمرة الـ41 في تاريخه، خاصة بعد تعادل منافسيه الزمالك وبيراميدز بنتيجة 3-3 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مؤجلات الجولة التاسعة.

وحافظ فريق الزمالك على صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 42 نقطة، يليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 39 تقطة، متفوقًا بـ 9 نقاط كاملة على الأهلي صاحب المركز الثالث برصيد 30 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف عن المقاصة صاحب المركز الرابع بنفس الرصيد.

يرى بعض جمهور الكرة المصرية أن فارق الـ9 نقاط بين الأهلي وبيراميدز فارق كبير للغاية صعب أن يتجاوزه المارد الأحمر، ولكن وفقًا لحسابات الأرقام، نجد أن تجاوز الأهلي لمنافسه بيراميدز في جدول ترتيب الدوري الممتاز أمر سهل للغاية، بل أن المارد الأحمر قادر على الابتعاد عن بيراميدز بفارق كبير من النقاط.

كيف يتفوق الأهلي على فريق بيراميدز بـ 6 نقاط؟

بيراميدز يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد ٣٩ نقطة من ٢٠ مباراة، والأهلي لديه 5 مباريات مؤجلة بـ(15 نقطة)، وعند خوض الأهلي مؤجلاته والوصول للمباراة رقم 20 بالدوري الممتاز دون الخسارة في أي مباراة مقبلة، سيرتفع رصيده لـ45 نقطة أي سيكون الفارق بينه وبيراميدز 6 نقاط كاملة دون النظر لنتائج باق المباريات، ويستطيع المارد الأحمر الحفاظ علي هذا الفارق بالفوز في جميع مبارياته بالبطولة.