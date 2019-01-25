رياضة | نجم الأهلي: لاسارتي لا يعرفني..ومسؤول أهلاوي قال لي "شوف عرض وإمشي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي: لاسارتي لا يعرفني..ومسؤول أهلاوي قال لي "شوف عرض وإمشي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مؤمن زكريا لاعب الأهلي المُعار حديثُا لنادي أُحد السعودي، إنه لا يعلم سبب عدم مشاركته في المباريات مع الأهلي طوال الفترة الماضية.

وأضاف "مؤمن" في تصريحات لبرنامج "ملعب اون" عبر فضائية "أون سبورت": " لا أعلم سبب عدم مشاركتي مع الأهلي في الفترة الماضية، وعندما قابلت لاسارتي فوجئت بأنه لا يعرف شيئ عني".

وأضاف: " مسؤول بالأهلي قال لي نصًا "شوف عرض وامشي" ".

وتابع: " طلبت الرحيل علي سبيل الاعارة من أجل المشاركة بشكل أساسي حتي يتعرف لاسارتي على إمكانياتي الفنية بعدما فشلت في تحقيق ذلك داخل النادي، واخترت عرض أحد من ضمن عدة عروض تلقيتها في الفترة الماضية".

وأتم: " الانتقال لصفوف فريق أحد خطوة جيدة بالنسبة لي وسوف أجتهد في التدريبات والمباريات من أجل العودة للأهلي مرة أخري، وعند عودتي للفريق مجددًا سوف أشارك "غصب عن أي حد"، وأنا أعشق التحديات".