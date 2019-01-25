رياضة | رضا عبد العال: "بيراميدز عمل حالة قلق وقلبان في الدوري"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رضا عبد العال: "بيراميدز عمل حالة قلق وقلبان في الدوري" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رضا عبد العال، نجم منتخب مصر سابقًا، إن الشوط الأول لمباراة الأهلي مع مصر المقاصة "اتلعب من القلعة الحمراء زي ما الكتاب بيقول"، متسائلا: "فين فريق المقاصة أين طموحه؟".

وتابع "عبد العال" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين على فضائية "الرافدين+" مساء الخميس،: "بيراميدز عمل حالة قلق وقلبان في الدوري، ولكن "بقية الفرق فين؟ هو دورها كومبارس فقط؟".

وأضاف: "مدرب بيراميدز حسام حسن أجرى تغييرات على أي أساس؟، تراوري كان راكب إبراهيم حسن فلماذا قمت بتغييره؟، لما طلعت قفشة ظهر بوضوح أنك بتلعب على التعادل".

وأشار "عبد العال" إلى أن طرد عبد الله جمعة ظلم وأضر الزمالك جدا، مضيفا: "لو كان جروس عايز يكسب المباراة كان طلع محمد إبراهيم وساب ساسي يلعب براحته تحت الهدافين، بتضيع مجهوده في الجري والالتحام والانقضاض على الكورة".

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 3-3 مواجهة الزمالك مع بيراميدز في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة بالدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الخميس.

وأحرز ثلاثية الزمالك كل من فرجاني ساسي "هدفين" ومحمود علاء في الدقائق التالية 8 و42 و65، فيما سجل ثلاثية بيراميدز كل من إريك تراوري وكينو وعمر خربين في الدقائق 15 و37 و85.

وبهذه النتيجة؛ يرفع نادي الزمالك رصيده إلي 42 نقطة في المركز الأول، بينما يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 39.

وكان النادي الأهلي قد النادي الأهلي قد فاز على مصر المقاصة بثلاثية نظيفة سجلها كلا من؛ حسين الشحات وجونيور آجايي ورمضان صبحي ليرتفع رصيد الأحمر للنقطة 30 في المركز الثالث.

ويشتعل صراع المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري بين الثلاثي الزمالك وبيراميدز والأهلي فأي خسارة أو تعثر سيقلل من فرص المنافسة على البطولة.

ويبدو أن المنافسة بين الزمالك وبيراميدز ستكون قوية خلال الفترة المقبلة فالفارق بينهما فقط 3 نقاط وهو أمر يؤكد عدم حسم الأبيض للصدارة حتى الآن لكن أمامه فرص عديدة خلال الجولات القادمة.

ولعب الزمالك حتى الآن 17 مباراة وله 3 مواجهات مؤجلة أي أمامه 9 نقاط أما بيراميدز لعب 20 جولة والأهلي خاض فقط 15 مباراة ولديه في رصيده 30 نقطة.

وسيكون نادي الزمالك على موعد مع مباراة قوية ضد مصر المقاصة يوم الثلاثاء، أما بيراميدز في الجولة المقبلة سيلعب مع الداخلية يوم الإثنين، ويملك الأبيض فرص قوية خلال المباريات المقبلة لحسم الصدارة في حالة الفوز.

