رياضة | حساسين: الزمالك لعب مباراة عمره أمام بيراميدز"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حساسين: الزمالك لعب مباراة عمره أمام بيراميدز" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال البرلماني سعيد حساسين، تعليقًا على مباراة الزمالك وبيراميدز، إن الزمالك لعب مباراة العمر اليوم.

وأضاف "حساسين"، خلال تقديم برنامجه "انفراد"، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الخميس،: "المباراة كانت كبيرة جدا، لاعبي نادي الزمالك رجالة مرتضى منصور عمل فريق محترم، فريق بيراميدز ملايين الملايين مدفوعة".

وأكد "حساسين" أن الزمالك فريق جيد جدًا بعد مباراة اليوم.

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 3-3 مواجهة الزمالك مع بيراميدز في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة بالدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الخميس.

وأحرز ثلاثية الزمالك كل من فرجاني ساسي "هدفين" ومحمود علاء في الدقائق التالية 8 و42 و65، فيما سجل ثلاثية بيراميدز كل من إريك تراوري وكينو وعمر خربين في الدقائق 15 و37 و85.

وبهذه النتيجة؛ يرفع نادي الزمالك رصيده إلي 42 نقطة في المركز الأول، بينما يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 39.

وكان النادي الأهلي قد النادي الأهلي قد فاز على مصر المقاصة بثلاثية نظيفة سجلها كلا من؛ حسين الشحات وجونيور آجايي ورمضان صبحي ليرتفع رصيد الأحمر للنقطة 30 في المركز الثالث.

ويشتعل صراع المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري بين الثلاثي الزمالك وبيراميدز والأهلي فأي خسارة أو تعثر سيقلل من فرص المنافسة على البطولة.

ويبدو أن المنافسة بين الزمالك وبيراميدز ستكون قوية خلال الفترة المقبلة فالفارق بينهما فقط 3 نقاط وهو أمر يؤكد عدم حسم الأبيض للصدارة حتى الآن لكن أمامه فرص عديدة خلال الجولات القادمة.

ولعب الزمالك حتى الآن 17 مباراة وله 3 مواجهات مؤجلة أي أمامه 9 نقاط أما بيراميدز لعب 20 جولة والأهلي خاض فقط 15 مباراة ولديه في رصيده 30 نقطة.

وسيكون نادي الزمالك على موعد مع مباراة قوية ضد مصر المقاصة يوم الثلاثاء، أما بيراميدز في الجولة المقبلة سيلعب مع الداخلية يوم الإثنين، ويملك الأبيض فرص قوية خلال المباريات المقبلة لحسم الصدارة في حالة الفوز.

