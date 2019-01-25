رياضة | أسامة كمال: بيراميدز وضع نفسه في قائمة الكبار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسامة كمال: بيراميدز وضع نفسه في قائمة الكبار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الإعلامي أسامة كمال على تعادل الزمالك مع بيراميدز"3 - 3" في الدوري العام، قائلًا، "النهاردة كان يوم كروي بامتياز، بيراميدز وضع نفسه بوضوح في قائمة الكبار بين الأهلي والزمالك، على حساب فرق شعبية كبيرة لها مكانتها مثل الإسماعيلي والاتحاد السكندري".

وأضاف "كمال"، خلال تقديمه برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن موسم الكرة هذا العام سيكون ممتازا، وهذا يزيد من التفاؤل بأداء المنتخب في كأس الأمم الأفريقية.

وطالب بضرورة التعاون بين الجهاز الفني للمنتخب، والأجهزة الفنية للأندية، لاستعراض قدرات اللاعبين المصريين الذين سيشاركون في كأس الأمم الأفريقية.

وانتهت أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز سبورت، بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، بالمباراة التي أقيمت، مساء اليوم، على ملعب بتروسبورت ضمن مؤجلات الدوري العام.

تقدم الزمالك بالهدف الأول عن طريق التونسي فرجاني ساسي بالدقيقة 8، قبل أن يدرك تراوري التعادل لبيراميدز بالدقيقة 12 من عمر المباراة، ثم بادر بيراميدز بالتقدم بالهدف الثاني عن طريق البرازيلي كينو بالدقيقة 34، ولكن نجح محمود علاء مدافع القلعة البيضاء بإدراك التعادل في الدقيقة 42 من عمر اللقاء.

وتقدم مجددا التونسي فرجاني ساسي للزمالك بالهدف الثالث، ولكن ينجح السوري عمر خربين، مهاجم بيراميدز من إدراك التعادل باللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

وكان النادي الأهلي، نجح في تحقيق الفوز أمام منافسه فريق مصر المقاصة، بنتيجة 3 - 0 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر من الدوري العام.

وسجل حسين الشحات الهدف الأول للأهلي في الدقيقة الرابعة من المباراة، وعزز جونيور اجايي الهدف الثاني في الدقيقة 30 من الشوط الأول، قبل أن يختتم رمضان صبحي أهداف اللقاء في الدقيقة 70 من اللقاء.

الإسماعيلي، حقق أيضًا فوزًا معنويًا عصر اليوم على بتروجت بهدف دون رد بالدوري المصري الممتاز.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري، عقب نهاية يوم كروي من خلال التقرير الآتي:-

1- الزمالك 42 نقطة.

2- بيراميدز 39 نقطة.

3- الأهلي 30 نقطة.

4- مصر المقاصة 30 نقطة.

5- الإنتاج الحربي 28 نقطة.

6- المقاولون العرب 27 نقطة.

7- طلائع الجيش 24 نقطة.

8- سموحة 24 نقطة.

9- حرس الحدود 24 نقطة.

10- الجونة 22 نقطة.

11- نجوم المستقبل 21 نقطة.

12- الداخلية 21 نقطة.

13- الاتحاد السكندري 20 نقطة.

14- إنبي 20 نقطة.

15- وادي دجلة 20 نقطة.

16- الإسماعيلي 20 نقطة.

17- المصري 19 نقطة.

18- بتروجيت 15 نقطة.