انت الان تتابع بعد واقعة الزمالك.. متى يتوقف خروج حسام حسن عن النص؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حسام حسن كاد أن يتعرض للحبس، بعد اعتدائه على مصور تابع لوزارة الداخلية عقب لقاء المصري والمحلة بالدوري قبل ثلاثة مواسم، في مشهد مؤسف للغاية.

يبدو أن حسام حسن، المدير الفني لفريق بيراميدز، يرفض دائمًا أن تمر مباريات الفرق التي يتولى قيادتها الفنية ، في هدوء ودون إثارة أي أزمات، حيث التقطت عدسات التلفزيون مشهد لعميد لاعبي العالم السابق أثناء المباراة وهو يسب الحكم الإيطالي جيانلوكا روكي، الذي أدار اللقاء، بألفاظ خارجة بعد طرده لاعتراضه على قراراته. حسام حسن رغم أن الجميع يشهد له بأنه مدرب جيد إلا أن انفعالاته تبعده عن تولى مناصب تدريبية أفضل، عصبيته الزائدة وعدم قدرته على ضبط النفس تؤدي به للخروج كثيرا عن النص ما يضعه في مواقف حرجة.

حسام يرفع "تي شيرت" الأهلي آثار حسام حسن أزمة ضخمة بينه وبين جماهير الزمالك قبل موسمين في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الأبيض 2-1، عندما رفع قميص أحمر يرمز للنادى الأهلى الغريم التقليدي لنادي الزمالك في وجه جمهور الأبيض، وقام بأفعال وإشارات خارجة ردا على هتافات جماهير الزمالك ضده وسبه طوال المباراة،

حسام يرفع "تي شيرت" الأهلي آثار حسام حسن أزمة ضخمة بينه وبين جماهير الزمالك قبل موسمين في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الأبيض 2-1، عندما رفع قميص أحمر يرمز للنادى الأهلى الغريم التقليدي لنادي الزمالك في وجه جمهور الأبيض، وقام بأفعال وإشارات خارجة ردا على هتافات جماهير الزمالك ضده وسبه طوال المباراة، ثم عاد ورفع قميصًا أخضر يرمز للنادى المصرى البورسعيدى ويشير إلى أن اللونين الأحمر والأخضر في قلبه. وقتها علق حسام حسن على تصرفه قائلا: «السبب اللي دفعني لرفع تي شيرت النادي الأهلي، لجماهير نادي الزمالك في استاد برج العرب أن جماهير القلعة البيضاء شتمتني بأمي في كل مرة أقف فيها على الخط من أجل توجيه لاعبي المصري». ولفت حسام حسن، إلى أن رد فعله كان مؤدبًا ومحترمًا، بالتعبير عن ناديين يحبهما هما الأهلي والمصري، موضحاً أنه لن ينسى الفترة التى قضاها في نادي الزمالك لكن من الواضح أن هناك جماهير نسيت ما قدمه للنادي هو وشقيقه. أزمة مباراة السوبر أزمة مباراة السوبر لم تكن أزمة رفع حسام حسن تي شيرت الأهلي لجمهور الزمالك في مباراة المصري قبل موسمين هي الوحيدة، فقد كانت هناك أزمة أخرى عندما سخر حسام من فريق الزمالك بعد خسارته لقب السوبر المصري أمام الأهلي بهدف نظيف قائلاً: «خسرنا بهدف مقابل لاشئ ولم نخسر بالثلاثة مثل فرق أخرى»، في إشارة لفريق الزمالك الذي كان يخسر في هذه المرحلة بنتائج كبيرة. واقعة مؤسفة أمام بتروجيت واقعة مؤسفة أمام بتروجيت بعد فوز فريقه المصري على حساب بتروجت بهدفين مقابل هدف في الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري الممتاز، خرج حسام حسن عن النص ووجه إشارة غير لائقة، تجاه الجهاز الفني لبتروجت بقيادة طارق يحيى، الأمر الذي جعل حسام حسن يواجه ثورة عارمة من الجماهير. وعقب المباراة خرج حسام حسن وانتقد طارق يحيي وظل يردد: «مين طارق يحيي ده علشان أتكلم عنه أو أرد عليه مين هو ولا يه تاريخه». الإعتداء على مصور الإعتداء على مصور حسام حسن كاد أن يتعرض للحبس بعد اعتدائه على مصور تابع لوزارة الداخلية عقب لقاء المصري والمحلة بالدوري قبل ثلاثة مواسم، في مشهد مؤسف للغاية التقطته عدسات كاميرات التلفزيون عقب انتهاء اللقاء. خلافات متكررة خلافات متكررة اشتبك حسام حسن أكثر من مرة مع حمد إبراهيم المدرب العام الحالي لفريق المصري وإيهاب جلال المدير الفني للفريق، ودائما ما تشهد مباريات أي فريق يتولى تدريبه حسام أمام فرق إيهاب جلال العديد من الأزمات لدرجة أنه اعتاد عدم التوجه لمصافحة الجهاز الفني الذي يعمل معه جلال . أزمة مع جوزيه أزمة مع جوزيه افتعل حسام حسن أزمة ضخمة في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في موسم 2010-2011 عندما توجه حسام وقت أن كان يتولى منصب المدير الفني للزمالك مسرعًا إلى مانويل جوزيه المدير الفني للأهلي وقتها وأمسك بيده بقوة وكاد أن يشتبك معه، اعتراضًا على عدم إخراج لاعبي الأهلي للكرة بعد سقوط محمد عاشور الأدهم مصابًا في الملعب. وتدخل وقتها بعض أعضاء الجهاز الفني ولاعبو الفريقين لمحاولة فض الاشتباك، وتهدئة الأمور. الطرد الأول في الموسم الطرد الأول في الموسم حسام حسن تعرض للطرد خلال مباراة الإسماعيلي والمصري في الجولة السابعة أثناء قيادته للفريق البورسعيدي في الموسم الجاري، بعد أن تم طرده وقامت لجنة المسابقات بإيقافه مباراة واحدة فقط، وهو ما يطرح تساؤلا مهما، هل تتم مضاعفة العقوبة بسبب تكرار المخالفة بالإضافة إلى المشهد المؤسف الذي ظهر عليه حسام حسن وهو يسب بألفاظ خارجة أكثر من مرة؟

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