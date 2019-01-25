انت الان تتابع مؤمن زكريا: مسؤول بالأهلي طالبني بتأجيل تجديد تعاقدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ يناير ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ ص

مؤمن زكريا

أكد مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي المعار لفريق أحد السعودي، أنه علم بصعوبة استمراره في القلعة الحمراء فى تلك الفترة، بعدما وجد نفسه خارج التقسيمة بشكل مستمر في تدريبات الفريق الأخيرة. وأوضح مؤمن، خلال حواره بحلقة الخميس من برنامج «ملعب ON» الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر على قناة «ON sport»، أن الاورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي لا يعرف شيئا عن لاعبي الفريق، وهو ما دفعه للتحدث مع سيد عبدالحفيظ حول موقفه في الفترة المقبلة، وطالبه الأخير بالصبر.

وأضاف مؤمن أن ما مر به في الفترة الأخيرة داخل النادي الأهلي، يحدث معه للمرة الأولى طوال مسيرته مع الفريق الأحمر، بغيابه عن المشاركة في المباريات، رغم تدربه مع الفريق بشكل منتظم.وكشف زكريا أنه حينما جدد عقده مع النادي، في فترة تواجد محمد فضل، مديرا التعاقدات، طالبه أحد المسؤولين في النادي بتأجيل ملف