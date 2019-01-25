شكرا لقرائتكم خبر عن ساويرس عن مباراة الزمالك وبيراميدز: «أحلى ماتش في الدوري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على المباراة التي جمعت فريقي الزمالك وبيراميدز مساء الخميس، وانتهت بالتعادل 3-3، في اللقاء مؤجل من الجولة الـ9 على ملعب بتروسبورت، مؤكدا أنها «أحلى ماتش في الدوري».

وكتب ساويرس، خلال على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: «الاعتراف بالحق فضيلة.. صراحة أحلى ماتش في الدوري كله!».

كما علق على قرار الحكم بطرد عبدالله جمعة في تدوينة أخرى، بقوله: «كارت أحمر غير مفهوم؟».

ومع انتهاء المباراة بالتعادل رفع الزمالك رصيد للنقطة 42 مستمرًا في صدارة الدوري، بينما رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 39 في المركز الثاني.