شكرا لقرائتكم خبر عن ساويرس عن مباراة الزمالك وبيراميدز: «أحلى ماتش في الدوري» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على المباراة التي جمعت فريقي الزمالك وبيراميدز مساء الخميس، وانتهت بالتعادل 3-3، في اللقاء مؤجل من الجولة الـ9 على ملعب بتروسبورت، مؤكدا أنها «أحلى ماتش في الدوري».
وكتب ساويرس، خلال على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: «الاعتراف بالحق فضيلة.. صراحة أحلى ماتش في الدوري كله!».
كما علق على قرار الحكم بطرد عبدالله جمعة في تدوينة أخرى، بقوله: «كارت أحمر غير مفهوم؟».
ومع انتهاء المباراة بالتعادل رفع الزمالك رصيد للنقطة 42 مستمرًا في صدارة الدوري، بينما رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 39 في المركز الثاني.
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