شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. وصلة سباب من الجماهير لـ«حسام حسن».. والعميد يرد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر حسام حسن المدير الفني السابق لنادي بيراميدز، عن حزنه من الجماهير التي قامت بالهجوم عليه وسبه خلال مباراة الزمالك، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وتابع المدير الفني السابق في تصريحات تليفزيونية، لا يجوز الهجوم على حسام وإبراهيم، بعد كل ما قدموه سواء للأهلي أو الزمالك أو المنتخب الوطني.

وأضاف حسام حسن أن مباراة الزمالك وبيراميدز ممتعة وقوية وفريقه قدم أداء قوي للغاية، موضحًا أن الفريق على الرغم من كونه لم يخض فترة إعداد إلا أنه تغلب على كل هذه الأمور.