شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. تركي آل شيخ يشن هجوما على حسام حسن: «هل نخترع كرة قدم؟» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شن المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز هجوما على حسام حسن المدير الفني للنادي مؤكدا أن لديه أخطاءً فنية كبيرة، وأن الفريق استحق الفوز في مباراته مع الزمالك التي انتهت بالتعادل 3-3، في اللقاء مؤجل من الجولة الـ9 على ملعب بتروسبورت.

وأضاف في تصريحات لقناة «أون سبورت» مع الإعلامي أحمد شوبير، قائلاً: «رأيت حماس بلا تكتيك في الملعب، سأناقش حسام حسن، لأنني لم أرَ أي جمل خططية، بل رأيت أخطاءً فنية»، مضيفا: «هل نخترع كرة قدم؟ لماذا لم يشرك لاعبين بملايين الدولارات منذ البداية، هذا الفريق لو تم توظيفه بشكل أفضل لن يستطيع أحد إيقافه».

وكان نادي بيراميدز ضم اللاعب كريستيان بينافينتي قبل مباراة الزمالك لكن حسام حسن احتفظ به على مقاعد البدلاء قبل أن يشركه في الشوط الثاني بدلاً من اللاعب مجدي قفشة.

وأضاف تركي آل الشيخ: «سأناقش حسام وإبراهيم حسن بشأن التفريط في النقاط خلال الفترة الماضية، لدينا مشاكل فنية وأخطاء في الملعب، وبعد إصابة الشناوي أصبح لدينا مشكلة في حراسة المرمى».

واختتم آل الشيخ المكالمة بالتأكيد على أن «فريق بيراميدز لديه أفضل محترفين في مصر، لكن مسألة الفوز بالدوري أصبحت صعبة للغاية».