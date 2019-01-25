شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من حسام البدري عن إقالة حسام حسن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسام البدري رئيس نادي بيراميدز، ردا على خبر إقالة حسام حسن المدير الفني للفريق أن أي قرار بشأن مصير الجهاز الفني سيكون بعد اجتماع مجلس الإدارة مع مالك النادي تركي آل الشيخ.

وأضاف البدري في تصريحات تليفزيونية لقناة النهار، أن «الاستقرار ضروري للفريق خلال الفترة المقبلة».

وكانت مصادر أكدت إقالة مالك النادي لحسام حسن عقب التعادل أمام الزمالك بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع التاسع للدوري.

وشدد رئيس بيراميدز على أن نادي الزمالك يبحث استمرار دعم صفوفه خلال الفترة المقبلة، وخاصة في مركز الظهير الأيسر، مشيرا إلى أن «بيراميدز خلق حالة إيجابية في الدوري المصري».