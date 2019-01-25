شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال أمير حائل لـ «المدرب المتبرع بكليته» لأحد لاعبيه ؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عواد الطواله (حائل) @awadaltawallah

أجرى أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد اتصالا هاتفياً مع المدرب الوطني فهد غربي الشمري مدرب شباب نادي جبة الرياض والذي تبرع بكليته لأحد لاعبيه أمس (الخميس) في موقف إنساني نبيل، للاعب فريقه يوسف الشمري، الذي يعاني من فشل كلوي حاد أبعده عن الملاعب، ضارباً بذلك أروع أمثلة التضحية والقدوة الحسنة.

واطمأن أمير حائل على صحته بعد خروجه من غرفة العمليات، مؤكداً أنه مثالٌ يُحتذى به، داعيًا الله أن يتقبل عمله، وأن يجعل ذلك في ميزان أعماله، مشيرًا إلى أنه مهما نال فهد من تكريم؛ لا يمكن أن يعادل ولو جزءًا يسيرًا مما وهبه للمريض، وتبرع بجزء من أعضائه، بهدف إسعاده لوجه الله

مشيداً أمير منطقة حائل، بشهامة فهد، وقال إن الوطن والمنطقة تفخر به وتفخر بفعله وتبرعه، سائلًا الله بأن يتم عليه لباس الصحة والعافية، وأن يعافي المريض يوسف ويديم عليهما التوفيق والحياة الكريمة.

في المقابل رفع المدرب الوطني فهد أسمى آيات الشكر والتقدير لأمير منطقة حائل ونائبه وإلى رئيس هيئة الرياضة وكافة الرياضيين على مشاعرهم الصادقة والوفية مؤكداً أنه في صحة جيدة.