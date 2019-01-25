شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب خط الوسط البيلاروسي «كوروزون» يوقع للفتح لموسم واحد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وردة عبدالرزاق _ الاحساء @rossuso

وقعت إدارة نادي الفتح اتفاقًا لضم لاعب المنتخب البيلاروسي «نيكيتا كورزون» إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

ونصّ الاتفاق بين إدارة نادي الفتح وإدارة نادي دينامو كييف على إعارة اللاعب «كورزون» لمدة عام بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة ليتم بعدها قيده بشكل رسمي في صفوف النموذجي.

تجدر الإشارة إلى أن «كورزون» صاحب الـ 23 عامًا، لعب بمركز الوسط مع نادي دينامو مينسك في العاصمة البيلاروسية «مينسك» معاراً من نادي دينامو كييف، و في 2016 بدأ باللعب مع منتخب بيلاروسيا لكرة القدم.