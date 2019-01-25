شكرا لقرائتكم خبر عن باهبري «زعيم» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

علمت "الخليج 365" من مصادرها، أن النجم الدولي ولاعب نادي الشباب هتان باهبري توصل لاتفاق نهائي خلال الساعات الماضية مع نادي الهلال على توقيع عقد احترافي لمدة ثلاث سنوات قادمة، بعد أن قدم المفاوض الهلالي عرضا ماديا مغريا لوسيط أعمال اللاعب جراح الظفيري من أجل حسم الصفقة لصالح الزعيم، قاطعا الطريق على ناديي الاتحاد والنصر، اللذين كانا يسعيان للظفر بخدمات باهبري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية والتي تنتهي يوم الرابع من شهر فبراير القادم، وحرصت إدارتا العميد والعالمي على تقديم عروض مادية لوسيط أعمال اللاعب منذ انطلاقة فترة الانتقالات الشتوية في السابع من شهر يناير الجاري من أجل التعاقد مع اللاعب، ولكن جدية العرض الهلالي المغري حسمت الصفقة للزعيم.

وكشفت المصادر ذاتها أن باهبري رفض العرض المقدم له من نادي الشباب، ومن المتوقع أن تصدر الإدارة الشبابية بيانا توضيحيا يتضمن توقف المفاوضات مع اللاعب بعد رفضه لكافة العروض المقدمة له مقابل التجديد، وستخاطب وسيط أعماله المعتمد من أجل تقديم العروض الرسمية من أندية أخرى من أجل حفظ حقوق النادي.

الجدير ذكره أن اللاعب هتان باهبري سيدخل الفترة الحرة رسميا أواخر فبراير القادم، وينتهي عقده الاحترافي مع نادي الشباب في 31 من شهر أغسطس القادم.