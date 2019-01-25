شكرا لقرائتكم خبر عن 27 محترفاً في «شتوية» الأندية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد العرياني (جدة)

12 يوما تفصلنا عن إغلاق فترة تسجيل اللاعبين ضمن الانتقالات الشتوية، ويسدل الستار عقبها على العدد النهائي الذي وصلت له أندية دوري المحترفين من اللاعبين الأجانب الذين تم التعاقد معهم، إذ أعلنت الأندية عددا من الصفقات الشتوية، ما بين لاعبين أجانب ومحليين بنظام الإعارة، أو بعقد طويل، والتي أجرتها خلال الأيام الماضية، ما عدا نادي الفيصلي الذي لم يعلن حتى اليوم ما إذا كان ينوي التغيير في الفترة الشتوية أو الاكتفاء باللاعبين الحاليين. ووصل عدد اللاعبين الأجانب الذين تعاقدت معهم الأندية إلى اليوم 27 لاعبا، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 50 لاعبا قبل إغلاق الفترة، فيما جاء النصيب الأكبر في التعاقد مع اللاعبين الأجانب لنادي الاتحاد الذي تعاقد مع 5 لاعبين أجانب لتغيير جلد الفريق ومحاولة الهروب من شبح الهبوط في الدور الثاني من منافسات الدوري، والمضي قدما في منافسات بطولتي كأس الملك والآسيوية.

وجاءت التعاقدات الأخرى كالتالي:

تعاقد الهلال مع المدافع الأسترالي ميلوش ديجينك، ومع المهاجم الإسباني جونثان سوريانو، فيما تعاقد أحد مع المهاجم المغربي محمد فوزير، والمصريين مؤمن زكريا (وسط) وأحمد جمعة (مهاجم)، ومع اللاعب التونسي غازي عبدالرازق، كما قام بالتعاقد مع المدرب عمار السويح.

فيما وقع التعاون مع لاعب الوسط البرازيلي نيلدو بيترولينا، أما الرائد فقد وقع مع لاعب الوسط البرازيلي دي سانتوس ربينلسون. واستفاد الباطن من موافقة الرائد بالتعاقد مع المهاجم الغيني إسماعيل بانغورا بنظام الإعارة، ومع لاعب الوسط التونسي زياد العونلي، إضافة إلى التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي جونثان بينتيس.

أما الحزم فقد قرر أخيرا حاجته إلى مهاجم أجنبي، إذ تعاقد مع المهاجم النيجيري شيبوكي كينيدي، ومع المدافع الجورجي زوراب تسيسكا. ونجحت إدارة الوحدة في التعاقد مع المدافع الجزائري زيدان مباراكو، والمهاجم الكونغولي كابونغو كاسنغوا.

الشباب هو الآخر قام بعدد من التغييرات في اللاعبين الأجانب، إذ وقع مع المهاجم البرازيلي سباستياو دي فريتاس، ومع لاعب الوسط المغربي مبارك بوصوفة. فيما اكتفى الاتفاق بتعزيز خط الهجوم لديه بالتعاقد مع المهاجم التونسي أحمد العكايشي. القادسية هو الآخر اكتفى بالتوقيع مع المدافع (ظهير أيمن) الجزائري مختار بلخيتر. أما الفيحاء فقد عزز هجومه بالتوقيع مع المهاجم البرازيلي يوري ليريو. في حين لا يزال الأهلي في مفاوضات للتوقيع مع لاعبين عقب أن وقع مع اللاعب التشيلي كلاوديو بايزا. وقام الفتح بالتعاقد مع المهاجم الصربي ساشا يوفانوفيتش، فيما لا يزال الفيصلي لم يعلن عن أي صفقات شتوية حتى اليوم.