شكرا لقرائتكم خبر عن شتوية العميد بـ 130 مليوناً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد العرياني (جدة)

حظي نادي الاتحاد بالنصيب الأكبر من الدعم في تعاقدات الشتوية، إذ وصل عدد اللاعبين الأجانب الذين تعاقد معهم إلى 5، تقدر قيمتهم السوقية، حسب موقع سوق الانتقالات العالمية بأكثر من 130 مليون ريال.

ويعتبر عقد لاعب الاتحاد غاري رودريغز الأغلى، إذ يصل إلى 45 مليون ريال، فيما جاء الصربي إلكساندر بريجوفيتش في المرتبة الثانية بـ30 مليون ريال، واحتل سيكو سانوغو المرتبة الثالثة من حيث قيمة العقد بنحو 25 مليون ريال، ووصلت قيمة عقدي الحارس مارسلو غروهي والمدافع مروان داكوستا إلى 30 مليون ريال.

وتوقع عدد من الإعلاميين الرياضيين والمتابعين للدوري السعودي أن تصل قيمة الانتقالات الشتوية في دوري المحترفين بناء على التعاقدات التي تمت أخيرا والتي متوقع إعلانها قبل انتهاء الفترة الشتوية إلى 250 مليون ريال. وكانت قيمة الانتقالات الصيفية، حسب الموقع الرسمي للفيفا، قد تجاوزت 570 مليون ريال سعودي، إذ احتل الدوري السعودي المركز الـ6 عالميا في القيمة السوقية.