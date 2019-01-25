شكرا لقرائتكم خبر عن بريجوفيتش ورودريغيز والبيشي أمام الشباب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

انضم لاعب المنتخب ونادي الفيصلي عبدالعزيز البيشي إلى صفوف نادي الاتحاد بعد أن وقع رسمياً في كشوفات النادي أمس (الخميس) بحضور رئيس النادي لؤي ناظر، ليكون لاعباً اتحادياً لمدة 3 مواسم ونصف.

من جهته، منح الجهاز الطبي بنادي الاتحاد الضوء الأخضر للمهاجم الصربي بريجوفيتش للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الكروي، استعدادا لمباراة الشباب التي ستقام الثلاثاء القادم، على ملعب استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. فيما ستشهد مواجهة الشباب الظهور الأول للجناح الأيسر رودريغيز، بعد أن اصطدمت بدايته مع العميد بحصوله على البطاقة الحمراء في مباراة الوشم في دور الـ32 من مسابقة كأس الملك، وتم إيقافه عن اللعب مع الفريق الاتحادي في لقاء التقدم في دور الـ16 من البطولة ذاتها. ولن يتمكن الحارس غروهي من المشاركة في مباراة الشباب لعدم اكتمال جاهزيته البدنية، فيما سيغيب البرازيلي جوناس لإيقافه بسبب حصوله على 3 إنذارات. ومن المتوقع أن ينخرط اللاعب الدولي فهد المولد في التدريبات غدا (السبت) بعد فراغه من المشاركة مع المنتخب السعودي في كأس أمم آسيا. وكان المدرب بيليتش بدأ التحضير لمواجهة الشباب من خلال مران الأمس بتطبيق المهمات الفنية وتنفيذ اللاعبين للجوانب التكتيكية التي ينوي مباغتة خصمه بها، إذ يطمح للفوز والسير نحو الابتعاد عن المركز الحالي في سلم ترتيب فرق الدوري.