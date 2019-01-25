شكرا لقرائتكم خبر عن مدرجات «الخضراء» لا تتسع لعائلات الأبطال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ابراهيم عقيلي (جدة)

فوجئ أفراد عائلات لاعبي أبطال كرة السلة للكراسي وأسر ذوي الاحتياجات الخاصة بمنعهم من حضور المباراة التي جمعت فريقي نادي جدة ونادي الرياض يوم أمس (الخميس)، ضمن بطولة الدوري الممتاز لكرة السلة على الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، المقامة في الصالة الخضراء بمدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة.

وقابل ذلك المنع غضب عائلات اللاعبين، التي كانت ترغب في الحضور لدعم أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة في هذ اللقاء، مؤكدة أن هذا المنع يأتي في ظل سلسلة الإهمال لأبطال كرة السلة للكراسي، وآخرها عدم تكريمهم بعد تتويجهم ببطولة كأس الخليج. وذكرت مصادر لـ«الخليج 365» أن نادي جدة قدم الدعوات لعدد من عائلات ذوي الاحتياجات الخاصة، لكنه اعتذر بعد ذلك لهم، مؤكدا عدم نظامية دخولهم.

وعبر عدد من أفراد العائلات عن أسفهم لهذا القرار عبر حساباتهم في «تويتر»، وابتدأت طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة الاستنكار حينما ذكرت: «عدم حضور الأمهات يعني عدم حضورنا نحن الأطفال، ونحن نضع أبطال السلة قدوة لنا في التحدي والإصرار».

كما ذكر عبدالله وأم علاء موقفا مماثلا حينما مُنعا من دخول المباراة السابقة واضطرا لانتظار الأبناء خارج الملعب.

وطالبت الدكتورة مريم المهوس بالسماح للعائلات بدخول مباريات ذوي الإعاقة أسوة بملاعب كرة القدم، كما طالبت بشائر الحمراني بتوضيح أسباب المنع، رغم أن أغلب النساء من عائلات ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا ترى أن عدم تهيئة المكان لاستقبال النساء سبب مقنع.

مصدر في الصالة الخضراء أكد لـ«الخليج 365» أن المسؤولين في الصالة لم يتلقوا قرارا من الهيئة العامة للرياضة بالسماح للعائلات بالدخول، ولا تستطيع إدارة الصالة اتخاذ قرار مثل هذا إلا بالموافقة من الهيئة، مشيرا إلى أن هناك اتحادين رفعا للهيئة وسمحت لهما بقرار رسمي، مطالبا أسر أبطال الكراسي بمخاطبة اتحاد المعاقين للرفع للهيئة.