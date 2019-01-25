صاحب الدار يثأر من حامل اللقب؟

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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة) تختتم لقاءات دور ربع النهائي لكأس أمم آسيا اليوم (الجمعة) بإقامة لقاءين، إذ يلتقي منتخب كوريا الجنوبية بمنتخب قطر عند الساعة الـ4 عصرا، وفي اللقاء الثاني يواجه منتخب أستراليا نظيره منتخب الإمارات عند الساعة الـ7 مساء. في اللقاء الأول وعلى استاد مدينة زايد تختتم لقاءات دور ربع النهائي لكأس أمم آسيا اليوم (الجمعة) بإقامة لقاءين، إذ يلتقي منتخب كوريا الجنوبية بمنتخب قطر عند الساعة الـ4 عصرا، وفي اللقاء الثاني يواجه منتخب أستراليا نظيره منتخب الإمارات عند الساعة الـ7 مساء. في اللقاء الأول وعلى استاد مدينة زايد الرياضية ، في أول لقاء يجمع بينهما في الأدوار الإقصائية لكأس أمم آسيا، ينتظر الجمهور الآسيوي مواجهة قوية تجمع منتخب كوريا الجنوبية (أحد أقوى المرشحين للقب) بمنتخب قطر. يدخل المنتخب الكوري الجنوبي هذا اللقاء بعد أن تجاوز المنتخب البحريني بنتيجة 2/‏1، بعد أن امتدت المباراة لأشواط إضافية. ويسعى الشمشمون الكوري لمواصلة طريقه نحو لقب البطولة. ورغم قوة المنتخب القطري إلا أن الفوارق الفنية تميل لمصلحة المنتخب الكوري. وفي اللقاء الثاني وعلى استاد هزاع بن زايد بنادي العين، يواجه حامل اللقب المنتخب الأسترالي مهمة صعبة عندما يلاقي منتخب الإمارات صاحب الأرض والجمهور، وما بين الأخذ بالثأر وتأكيد الانتصار يلتقي المنتخبان ليُعيدا ذكرى لقائهما في الدور نصف النهائي للنسخة السابقة عندما تواجها على أرض أستراليا وانتصر صاحب الأرض والجمهور بهدفين نظيفين، لذا فإن الإمارات تبحث عن ضرب عصفورين بحجر وذلك بالثأر من خسارتها والتأهل للمرحلة التالية من البطولة.



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