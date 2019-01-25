شكرا لقرائتكم تجربة الزمالك أضافت لمشوارى ولكن لن أعود له ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مؤمن زكريا لاعب الأهلى المعار حديثا لصفوف أحد السعودى إن الأوروجويانى لاسارتى لا يعرفنى كى يطلب منه أو يستشيره فى قرار الإعارة. أضاف زكريا فى تصريحات لـ قناة اون سبورت مع الإعلامى سيف زاهر إن اللعب للنادى الأهلى صار سهلا عكس الماضى ". تابع زكريا :" لو قال لى الأهلى مستغنى عن خدماتك ساتخذ قرار باللعب فى الخارج ولن ألعب للزمالك أو بيراميدز على الرغم من أن تجربة الزمالك أضافة لمشوارى ولكن لن اعود به".

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