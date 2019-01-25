الرجاء البيضاوي الأول مغربياً والسادس أفريقياً في تصنيف 2018 للفرق

اسماء السيد - الرباط: تصدر الرجاء الرياضي المغربي تصنيف الأندية المغربية، برسم 2018، متبوعاً بنهضة بركان والوداد الرياضي، وذلك وفق ما أعلن عنه الاتحاد الدولي لكرة القدم للتأريخ والإحصاء، في تصنيفه الذي عممه أمس، وتصدره أتلتيكو مدريد الإسباني.

تقدم رجاوي

احتل الأهلي المصري المركز الأول قارياً والـ 58 عالمياً بـ158 نقطة، متبوعا بالترجي التونسي في المركز الـ 60 عالميا بـ154 نقطة، ثم فيتا كلوب الكونغولي ثالثا، في المركز الـ 72 عالميا بـ5،147 نقطة، وتي بي مازيمبي الكونغولي رابعا، في المركز 83 عالميا بـ140 نقطة، وبريميرو دي أغوسطو الأنغولي خامسا، في المركز 85 عالميا بـ 5،139 نقطة، والرجاء الرياضي المغربي سادسا، في المركز 92 بـ136 نقطة، محققا قفزة هائلة مقارنة بتصنيف 2017 حيث كان يحتل الصف 451 عالمياً. فيما احتل نجم الساحل التونسي المرتبة السابعة أفريقيا والـ103 عالميا بـ127 نقطة، وزيسكو يونايتد الزامبي المرتبة الثامنة أفريقيا والـ110 عالميا بـ 5،123 نقطة، فيما احتل فريق مغربي آخر هو نهضة بركان الصف التاسع أفريقيا والـ 111 عالميا بـ5،122 نقطة، بعد أن كان احتل في تصنيف 2017 الصف 638.

وجاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي عاشراً على مستوى التصنيف القاري، و117 عالميا بـ5،117 نقطة. بينما حل الوداد الرياضي المغربي في المركز الـ11 أفريقيا والـ119 عالميا بـ 5،116 نقطة.

أتليتيكو مدريد الأول عالميا

احتل أتلتيكو مدريد الإسباني، الفائز بالدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي، صدارة التصنيف العالمي بـ289 نقطة، متقدما بعشر مراكز مقارنة بـ2017، متبوعاً بجاره ريال مدريد بـ284 نقطة، ثم سالزبورغ النمساوي بـ278 نقطة، فيما جاء إف سي برشلونة رابعا بـ273 نقطة، ثم يوفنتوس الإيطالي خامسا بـ265.

ودخلت أربعة فرق من أميركا الجنوبية في المراكز العشرة الأولى: بالميراس البرازيلي سادسا بـ264 نقطة وأتلتيكو جينيور الكولومبي سابعا بـ262، وريفر بلايت الأرجنتيني ثامنا بـ261.

وهيمنت الأندية الإسبانية على صدارة التصنيف، بتواجد أربعة فرق ضمن العشرة فرق الأولى: أتلتيكو مدريد الأول وريال مدريد الثاني وإف سي برشلونة الرابع وإف سي إشبيلية التاسع.