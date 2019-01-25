شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكاراتيه يشارك فى الدورى العالمي بفرنسا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم بطولة الدورى العالمى للكاراتيه ، بفرنسا ، بمشاركة المنتخب الوطنى ، والتى تستمر حتى 2 فبراير المقبل .

وكانت البعثة قد غادرت بداية الأسبوع الماضى إلى فرنسا لإقامة معسكر لمدة 3 أيام قبل انطلاق البطولة ، حيث تأتى هذه البطولة ضمن خطة الإعداد لاوليمبياد طوكيو 2020 وفقا للخطة التى قدمها مجلس إدارة الاتحاد لوزارة الرياضة حيث أن الكاراتيه يشارك فى اوليمبياد طوكيو كأول ظهور للعبة فى الدورة الأوليمبية .

ويرأس بعثة المنتخب خلال البطلولة محمد الدهراوى رئيس الاتحاد ، وحسام عجور نائب رئيس الاتحاد، ومن أبرز اللاعبين جيانا فاروق وياسمين حمدى و على الصاوى وأريج سعيد ومعهم هانى قشطة مدربا .