شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ: غدا اجتماع لاختيار الجهاز الفنى الجديد لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار تركى آل الشيخ مالك نادى بيراميدز على صفحته الشخصية بموقع التواصل فيس بوك ، أن هناك اجتماع سيعقد غدا مع حسام البدرى وأحمد حسن وسيف الوزيرى وعدد من اللاعبين للتجهيز للمرحلة القادمة واختيار الجهاز الفنى الجديد لنادى بيراميدز.

وكان الخليج 365، نشر أن هناك أنباء عن إقالة التوأم حسام وإبراهيم حسن، عقب لقاء الزمالك والذى انتهى بالتعادل 3_ 3 بالدورى العام.