شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يواجه الداخلية ودياً استعداداً لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة البلجيكى لوك ايميل على خوض مباراة ودية مع نظيره الداخلية فى الثانية والنصف ظهر السبت على ستاد جهاز الرياضة العسكرى. ويستعد الطلائع لملاقاة سموحة، بينما يستعد الداخلية لملاقاة بيراميدز فى الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام . وكان الداخلية قد تعادل مع الانتاج الحربى بهدفين لكل فريق فيما خسر الطلائع بثلاثة أهداف مقابل هدف من بيراميدز فى الجولة العشرين للدوري .

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