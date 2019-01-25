شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات طائرة الشمس يفوزن علي منتخب تونس وديا بالمركز الأوليمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق نادى الشمس للسيدات للكرة الطائرة فى الفوز على منتخب تونس خلال المباراة الودية بنتيجة ٢ / ٠ التى جمعتهما بصالة المركز الأوليمبى بالمعادى. شهد اللقاء حضور سفير تونس بالقاهرة وعاطف حمودة المدير التنفيذي للمركز وقيادات اتحاد الكرة الطائرة، وأثنى سفير تونس على كفاءة المنشآت الرياضية داخل المركز الأوليمبى والنظام الداخلى لنشاط المركز. المعروف أن منتخب تونس يقيم معسكرا مغلقا بالقاهرة استعدادا لمنافسات لدورة الألعاب الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية ٢٠٢٠ التى تقام بالعاصمة اليابانية طوكيو.

السفير التونسي مع المنتخب

صورة جماعية

مباراة تونس والشمس

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