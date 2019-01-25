شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم حكام لقاء الزمالك وبيراميدز يغادر القاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغادر طاقم الحكام الإيطالي لمباراة الزمالك وبيراميدز بقيادة جيانلوكا روكى، القاهرة صباح اليوم الجمعة.

وقررت لجنة الحكام عدم إقامة جولات ترفيهية لطاقم التحكيم الخاص بالمباراة، خوفًا من الاحتكاك بالجماهير.

ويضم الطاقم كل من جيانلوكا روكي حكم ساحة، ويعاونه ألفونسو مارازو وفابريزيو بوسادو، وجيانلوكا مانجانيلو حكمًا رابعًا.

وتعادل الزمالك أمام بيراميدز 3/3 أمس الخميس فى المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع من الدوري.