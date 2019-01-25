شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل حب من جماهير الأهلى لـ"حسين الشحات" بعد إحراز أول أهدافه مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من العشق، اكتسبها اللاعب حسين الشحات نجم النادى الأهلى، لدى قلوب الجماهير، خاصة بعد تألقه خلال مباراة فريقه أمام المقاصة فى الدورى الممتاز.

واستطاع الشحات، من إحراز أول أهدافه فى ثانى مباراة له مع فريقه بعد انتقاله من نادى العين الإماراتى، خلال المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء أمس، وانتهت بفوز الأهلى بنتيجة 3/0.

جماهير الأهلى بعثت برسائل حب للاعب حسين الشحات، وكتب عبد الرحمن: " خد قلبي يا حسين يا شحات مش عايزه"، فى إشارة على مدى عشقه للاعب.



عبد الرحمن

رفض الشحات الاحتفال بهدفه الذى أحرزه فى فريقه القديم المقاصة، زاد من احترامه فى عيون مشجعى القلعة الحمراء، وكتبت آية: "الواحد شايف فيه تريكة القادم"، أما رامى فعلق قائلاً: " لسه دي البدايه اصبروا عنده كتير".



ايه



رامى

زيكو أحد مشجعى النادى الأهلى علق قائلاً:" الشحات تحس انه متربى جوة جدران النادى الأهلى"، وأضاف آخر: "لاعب عارف قيمة التيشرت وحاسس ان الجماهير معلقة امال كبيرة عليه".



زيكو

أما رامى الغول فعلق قائلاً: "محترم وباذن الله يعمل تاريخ في الأهلى".