إبراهيم فايق: إقالة الجهاز الفني لـ بيراميدز بقيادة التوأم

عمرو ابوبكر
أعلن الإعلامي إبراهيم فايق عن إقالة الجهاز الفنى بالكامل بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، بعد خوضهما عدة مباريات قليلة مع الفريق خلال موسم الدوري الممتاز.
وقال فايق خلال تصريحات تليفزيونية، إنه لم يتم الإعلان رسميا عن الإقالة، ولكن بنسبة 100% تم إقالة التوأم حسن وعزلهما من مهام الإدارة الفنية في الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، وجاء ذلك في رسالة أرسلها المستشار ترك آل الشيخ بالإقالة على جروب اللاعبين.
جدير بالذكر أن التوأم حسن قدما عروضًا مميزة مع فريق بيراميدز آخرها التعادل مع الزمالك بثلاثية لكل...
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