تركي آل شيخ يكشف عن خطته عقب إقالة التوام

ياسمين تيسير
أعلن المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادى بيراميدز، أن هناك اجتماعا سيعقد غدا مع حسام البدرى وأحمد حسن وسيف الوزيرى وعدد من اللاعبين للتجهيز للمرحلة القادمة.
وأضاف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "اجتماع غدًا مهم مع الكابتن حسام البدري والكابتن أحمد حسن والأستاذ سيف الوزيري ومجموعة من اللاعبين لتجهيز المرحلة القادمة واختيار الجهاز الفني الجديد".
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