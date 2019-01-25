إبراهيم حسن: الزمالك كان "مرعوب".. ورقص فرحاً بالتعادل مع بيراميدز

كتب - عبد القادر سعيد:
وصف إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي بيراميدز منافسه الزمالك في مباراة الفريقين التي انتهت (3-3) في الدوري المصري بـ"المرعوب" خوفاً من عمل حسام حسن على حد تعبير توأمه.
وفي تصريحات لقناة "أون سبورت" قال إبراهيم:"الزمالك كان مرعوباً من بيراميدز، وحاولوا إضاعة الوقت بإلقاء الكرات في الملعب أثناء المباراة".
وابتعد بيراميدز عن المنافسة بسبب التعادل مع الزمالك بعد تفوق الأبيض بفارق 3 نقاط مع خوض 3 مباريات أقل، واقتراب الأهلي بفارق 9 نقاط مع خوض 5 مباريات أقل من بيراميدز.
وأضاف حسن:"تفوقنا على الأهلي رغم ما يمتلكه...
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