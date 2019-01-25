الزمالك يكشفه موقفه من عرض تركي آل الشيخ لضم "ثلاثي الأبيض"

كتب - مصطفى جويلي:

كشف أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك ، أن عرض المستشار تركى آل الشيخ ، مالك نادى بيراميدز ، بالحصول على خدمات أحد الثلاثى طارق حامد أوعبد الله جمعه أومحمود عبد العزيز ، خلال الانتقالات الشتوية الجارية، مقابل الحصول على خدمات للاعبين من ناديه ومقابل مالي

سوف يتم عرضه على مجلس إدارة الزمالك، والسويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق.

وأكد المشرف العام أن مسألة التفريط في خدمات طارق حامد من وجهة نظره الشخصية صعبة جدا، لأنه لاعب مؤثر ولا غنى عنه ووجوده ضروري مع الفريق خلال المرحلة...