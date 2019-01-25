آل الشيخ يقيل التوأم ويجتمع غدًا لاختيار جهاز فني جديد لبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، مالك نادي بيراميدز، عقد اجتماع غدًا مع حسام البدري رئيس النادي وأحمد حسن وسيف الوزيري لاختيار الجهاز الفني الجديد.

وكتب آل الشيخ على صفحته الرسمية عبر موقع "فيسبوك": "اجتماع غدًا مهم مع الكابتن حسام البدري والكابتن أحمد حسن والأستاذ سيف الوزيري ومجموعة من اللاعبين لتجهيز المرحلة القادمة واختيار الجهاز الفني الجديد".

يذكر أن الإعلامي إبراهيم فايق قال إن "آل الشيخ" أقال التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن من تدريب نادي بيراميدز عقب مباراة نادي الزمالك والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 3/3، مساء أمس الخميس.

وكان تركي طالب حسام البدري والمدير الفني حسام حسن بهزيمة الزمالك بـ٣ أهداف، ونشر صوره تجمعه برئيس نادي الزمالك قائلًا، إن الأبيض سيكون بوابة بيراميدز لاعتلاء قمة الدوري المصري.