قرعة كوبا أميركا.. قطر في مجموعة الأرجنتين.. واليابان مع أوروجواي وتشيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - أسفرت قرعة بطولة كوبا أميركا 2019 التي تقام في البرازيل الصيف المقبل عن وقوع منتخب قطر في مجموعة الأرجنتين إلى جانب كولومبيا وبارجواي.

ووجه اتحاد أمريكا الجنوبية دعوة إلى منتخبي قطر واليابان من آسيا من أجل المشاركة في البطولة القارية الأمريكية، كما جرت العادة نظراً لوجود 10 منتخبات فقط في القارة اللاتينية.

وجاءت القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: البرازيل - بوليڤيا - ڤنزويلا - بيرو

المجموعة الثانية: الأرچنتين - كولومبيا - باراجواي - قطر

المجموعة الثالثة: أوروجواي - الإكوادور - اليابان - تشيلي





أسفرت قرعة بطولة كوبا أميركا 2019 التي تقام في البرازيل الصيف المقبل عن وقوع منتخب قطر في مجموعة الأرجنتين إلى جانب كولومبيا وبارجواي.