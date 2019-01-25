بعد ثلاثة أشهر..موناكو يتخلص من تييري هنري

أعلن نادي موناكو الفرنسي، ليلة أمس الخميس إقالة مدربه الشاب “تييري هنري”، نظرًا لسوء نتائج الفريق التي وضعته في ذيل جدول الترتيب، فضلاً عن الخروج من دوري أبطال أوروبا وبطولة كأس فرنسا.

قال النادي في بيان رسمي عبر موقعه الالكتروني “تقرر إنهاء التعاقد مع تييري هنري، على أن يقوم فرانك باسي بتدريب الفريق مؤقتًا بداية من يوم الجمعة”.

ولم يكشف موناكو عن هوية المدير الفني الجديد الذي سيتولى القيادة الفنية للفريق خلفًا لهنري (مساعد مدرب منتخب بلجيكا سابقًا)، لكن هناك تقارير انتشرت حول إمكانية عودة المدير الفني السابق “جارديم”.

وخسر موناكو السبت الماضى على ملعبه ووسط جماهيره أمام ستراسبورج بنتيجة (5/1) ضمن من منافسات الجولة 21 من الدورى الفرنسي “الليج آ”.

وودّع الفريق مسابقة الكأس منتصف الأسبوع الماضي (الثلاثاء) من دور الـ 32 بالهزيمة أمام ميتز -أحد أندية الدورى الفرنسي الدرجة الثانية- بنتيجة 1/3.

ويحتل موناكو المركز الـ 19 فى جدول ترتيب الدورى الفرنسي، برصيد 15 نقطة، وبات مهدداً بالهبوط لدورى الدرجة الثانية بنهاية موسم 2019/2018.

وكان هنري قد عانى من نتائج سيئة للغاية مع موناكو في الأشهر الثلاثة الماضية منذ أن تم تعيينه مديرًا فنيًا خلفًا لليوناردو جارديم.

وقاد هنري موناكو في 20 مباراة حيث حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 4 وخسر 11 لقاءًا، وسجل لاعبوه تحت قيادته 23 هدفًا وتلقت شباكه 43 هدفًا.