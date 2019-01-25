تقارير | إقالة حسام حسن من تدريب بيراميدز بـ “الواتساب”!

اتخذ مالك نادي بيراميدز “تركي آل الشيخ” قرارًا بإقالة المدير الفني للفريق “حسام حسن” بسبب سقوطه في فخ التعادل 3/3 مع الزمالك، وتراجع حظوظ الفريق في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز.

يأتى قرار تركي أل الشيخ بإقالة حسام حسن وشقيقه “إبراهيم” بعد فقدان الفريق نقتطين في مشواره لحصد لقب الدوري الممتاز لأول مرة في التاريخ.

وكشف الإعلامى زكريا ناصف فى برنامج الماتش على قناة صدى البلد عن اخبار إدارة نادي بيراميدز للاعبي الفريق بأن حسام حسن لن يعد مدربهم في الجولات القادمة، والإدارة بقيادة تركي آل الشيخ قرروا الإطاحة بالتوأم عبر رسالة “واتساب”.

وانتشرت تقارير حول إقالة حسام حسن الذي كان خلف المكسيكي “لافولبي” مطلع نوفمبر 2018، في معظم الصحف والمواقع المصرية منذ ليلة أمس الخميس حتى صباح اليوم، دون تأكيد رسمي من الحساب الرسمي لنادي بيراميدز على تويتر.

واستطاع حسام حسن تحقيق 6 انتصارات منذ توليه مسؤولية بيراميدز في الفترة من 2 نوفمبر 2018 إلى 19 يناير 2019، ومن بينهم فوز تاريخي على الأهلي في مباراة الجولة الثامنة التي لعبت يوم 4 يناير على ملعب الدفاع الجوي، وسقط بيراميدز في فخ التعادل 4 مرات قبل تعادله مع الزمالك أمام أندية وادي دجلة وإنبي والمصري والإنتاج الحربي.