قرعة كوبا أميركا 2019 تضع قطر في مجموعة الأرجنتين

سُحبت في ساعة مُبكرة من صباح اليوم الجمعة، قرعة دور مجموعات كوبا أميركا 2019 في البرازيل، وشهدت وقوع أول ممثل للعرب في تاريخ البطولة “منتخب قطر” في مجموعة أحد عمالقة القارة للاتينية “الأرجنتين”.

واعتاد الاتحاد الأميركي الجنوبي “كونميبول” دعوة منتخبات من قارة أميركا الشمالية للمشاركة كضيوف في كوبا أميركا كل 4 أعوام، مثل الولايات المتحدة الأميركية وهندوراس وكوستاريكا والمكسيك، إلا أنه فضل استدعاء قطر هذه المرة لمساعدة الفريق على التحضير لكأس العالم 2022، لا سيما مع غموض الرؤية حول إقامة كأس القارات 2021.

وشارك في حفل سحب قرعة بطولة كوبا أميركا كل من الأسطورة البرازيلية “كافو” والأسطورة الأرجنتينية “خافيير زانيتي”، بالإضافة للاعب بايرن ميونخ وريال مدريد الأسبق “زي روبيرتو” وأسطورة أوروجواي “لوجانو”.

وتقام مباراة الافتتاح يوم 14 يونيه بين البرازيل وبوليفيا، على أن تكون مباراة النهائي يوم 7 يوليو 2019 على ملعب الماراكانا التاريخي.

والتالي المجموعات

البرازيل – بوليفيا – فنزويلا – بيرو

الأرجنتين – كولومبيا – باراجواي – قطر

أوروجواي – الإكوادور – اليابان – تشيلي شعار بطولة كوبا أميركا 2019