رياضة | عاجل.. تركي آل الشيخ: اجتماع مهم مع البدري وأحمد حسن لاختيار جهاز بيراميدز الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تركي آل الشيخ: اجتماع مهم مع البدري وأحمد حسن لاختيار جهاز بيراميدز الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد المستشار تركي أل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية اجتماعا هاما غدا مع حسام البدري وأحمد حسن، وسيف الوزيري لبحث التجهيز للمرحلة المقبلة واختيار الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بعد إقالة التوأم.

وكتب أل الشيخ على حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"اجتماع غداً مهم مع الكابتن حسام البدري والكابتن احمد حسن والاستاذ سيف الوزيري ومجموعة من الاعبين لتجهيز المرحلة القادمة واختيار الجهاز الفني الجديد".

وكان بيراميدز اف سي خطف تعادلا مثيرا بنتيجة 3-3 من ميدان الزمالك في ملعب بتروسبورت مساء أمس الخمس، في المباراة المؤجلة من التاسع من بطولة الدوري الممتاز.

وتعادل الزمالك مع بيراميدز 3 - 3 فى اللقاء الذى أقيم على ستاد بترو سبورت والمؤجل من الأسبوع التاسع بالدوري الممتاز ، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 42 محتلاً صدارة الدورى بينما يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 39 محتلاً المركز الثاني .

أحرز أهداف الزمالك كلاً من فرجاني ساسي فى الدقيقة 8 و 65 و محمود علاء فى الدقيقة 42 ، بينما أحرز لبيراميدز كلاً من إريك تراوي و كينو و خربين فى الدقائق 15 و 37 و 85 .

- كواليس المباراة والأهداف

وبدأ الزمالك التسجيل أولا عن طريق فرجاني ساسي في الدقيقة الثامنة، قبل أن يرد إيرك تراوري بهدف التعادل لـ بيراميدز.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل كينو في الدقيقة 37 بطريقة مثيرة قبل أن يتعادل محمود علاء قبل نهاية الشوط الأول.

الشوط الثاني جاء مثيرا للغاية مثل الأول. فرجاني ساسي سجل في الدقيقة 65 قبل أن يتعادل عمر خربين قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة.

وحافظ الزمالك على صدارة الدوري برصيد 42 نقطة من 17 مباراة، بينما وصل بيراميدز للنقطة 39 من 20 مباراة.

من جهته، قال حسام البدري، رئيس نادي "بيراميدز"، إنه يوجد استقرار داخل النادي ولا صحة لرحيل التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن من تدريب النادي، بعد التعادل مع نادي الزمالك، اليوم، بثلاثة أهداف لكلًا منهما ضمن مباريات الدوري الممتاز.

وأضاف "البدري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اللعيب"، مع مهيب عبدالهادي، المذاع عبر قناة "mbc مصر": "نفسي نادي بيراميدز ياخد الدوري، وعاوز أقول إن عبدالله السعيد وآخرون كانوا إضافة كبيرة للنادي".

ورفع بيراميدز رصيده من النقاط إلى النقطة 39 في المركز الثاني خلف الزمالك الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة.



