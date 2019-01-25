رياضة | موعد مباريات منتخب الأوروجواي في كوبا أمريكا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباريات منتخب الأوروجواي في كوبا أمريكا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي منتخب الأوروجواي ضد منتخب الاكوادور يوم 16 يونيو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2019.

وجاءت موعد مباريات المنتخب الأوروجوياني في كوبا أمريكا كالتالي :-

• 16 يونيو | أوروجواي - الاكوادور.

• 20 يونيو | أوروجواي - اليابان.

• 24 يونيو | أوروجواي - تشيلي.

وأجريت قرعة كوبا أمريكا 2019 منذ قليل في مدينة "ريو دي جانيرو" البرازيلية، وتعد هذه هي النسخة الـ 46 في تاريخ البطولة.

وتبدأ منافسات بطولة كوبا أمريكا من يوم 14 يونيو المقبل وحتي 7 يوليو القادم، وتستضيف البرازيل فعاليات هذه النسخة.