رياضة | مؤمن زكريا يوضح كيف تحولت وجهته من الإمارات للسعودية في إعارته الأولى؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤمن زكريا يوضح كيف تحولت وجهته من الإمارات للسعودية في إعارته الأولى؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح مؤمن زكريا لاعب الأهلي المنتقل حديثًا لصفوف أحد السعودي، كيف تحولت وجهته من الإمارات للسعودية خلال فترة إعارته السابقة ضمن صفوف أهلي جدة.

وقال "زكريا" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" عبر فضائية "أون سبورت": " قبل إعارتي لصفوف أهلي جدة السعودي، تواصلت مع سيد عبد الحفيظ وأبلغته بإمتلاكي عرضًا من نادي العين الإماراتي لإستعارتي".

وأضاف: " اتفاقي مع عبد الحفيظ كان على الانتقال للعين الإماراتي، ولكنه أبلغني بأن هناك عرضًا أفضل من نادي آخر".

وواصل: " فوجئت بـ"عبد الحفيظ" يخبرني بأنني لن أنتقل للعين الإماراتي، وأنني سوف أنتقل لصفوف أهلي جدة السعودي دون إخطاري أو دخول في أي مفاوضات، ولكن العرض كان أفضل من الناحية المالية".

وأتم: " أتمنى التوفيق في خطوتي مع أحد والعودة للأهلي مرة أخري، والتواجد مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا 2019".