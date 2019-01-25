رياضة | عاجل.. مؤمن زكريا يكشف مفاجآت بشأن أزمة تجديد تعاقده مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مؤمن زكريا يكشف مفاجآت بشأن أزمة تجديد تعاقده مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث مؤمن زكريا لاعب الأهلي المُعار حديثُا لنادي أُحد السعودي، عن كواليس أزمته مع الأهلي، وابتعاده عن المشاركة في المباريات خلال الفترة الماضية، ثم رحيله مؤخرًا عن القلعة الحمراء، للاحتراف بالدوري السعودي.

وقال "مؤمن" في تصريحات لبرنامج "ملعب اون" عبر فضائية "أون سبورت": " سيناريو الـ6 أشهر الماضية بالأهلي لم يحدث معي طوال حياتي، ولم أتوقع الخروج معارًا إلي أحد السعودي وأتمني التوفيق في خطوتي المقبلة".

وأضاف: " ما تردد عن رفضي التجديد للأهلي ووضع بعض الشروط المالية المُبالغ فيها للتجديد مع الأهلي كلام عار تمامًا من الصحة ولم يحدث على الإطلاق، وطلبت فقط مساواتي مع اللاعبين الحاليين بالنادي".

وواصل: "الظروف لم تساعدني في آخر 5 أو 6 أشهر، هناك أشخاص أوصلوا كلامي بشكل خاطئ للنادي وللإعلام وأثروا علي في تلك الفترة، ولم يكن هناك اتفاق بيني ومحمد يوسف ولم يكن يوصل كلامي بصورة صحيحة".

وأردف: " لم أحصل على مستحقاتي المالية لدي الأهلي وما تردد عن اشتراطي الحصول على مليون دولار للتجديد غير صحيح".

وتابع: " لم استطيع التواصل مع محمود الخطيب بشكل مباشر، لأن لو عرضت عليه مشكلتي سيقول لي هناك مدير الكرة تحدث له".

وقال: ""اتفقت مع محمد فضل على كل بنود التجديد ووقّعت، لكن مسؤول آخر طالبني بتأجيل الخطوة، مسؤول حالي في النادي، وبعدها حدثت المشاكل ورحل فضل وبدأت الأزمة تتطور دون أي سبب واضح".

وأتم: " مسؤول بالأهلي قال لي "شوف لك عرض وامشي"، وجددت تعاقدي تمسكًا بالأهلي، تجديدي للأهلي على بياض، رغم الاتفاق على كافة البنود المالية، وأتمني التألق مع أحد والعودة للمشاركة مع الفريق مجددًا".