رياضة | عاجل.. قرعة كوبا أمريكا | قطر في مجموعة نارية.. والبرازيل تواجه بوليفيا بالافتتاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قرعة كوبا أمريكا | قطر في مجموعة نارية.. والبرازيل تواجه بوليفيا بالافتتاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



أجريت قرعة كوبا أمريكا 2019 منذ قليل في مدينة "ريو دي جانيرو" البرازيلية، وتعد هذه هي النسخة الـ 46 في تاريخ البطولة.

وتبدأ منافسات بطولة كوبا أمريكا من يوم 14 يونيو المقبل وحتى 7 يوليو القادم، وتستضيف البرازيل فعاليات هذة النسخة.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" قرعة كوبا أمريكا 2019.

المجموعة الأولى :-

1- البرازيل.

2- بوليفيا.

3- فنزويلا.

4- بيرو.

المجموعة الثانية :-

1- الأرجنتين.

2- كولومبيا.

3- باراجواي.

4- قطر.

المجموعة الثالثة :-

1- الأوروجواي.

2- الاكوادور.

3- اليابان.

4- تشيلي.

ويشارك في هذه النسخة من بطولة كوبا أمريكا منتخبي قطر واليابان، والذين يشاركان بدعوة من اتحاد امريكا الجنوبية لكرة القدم.

كوبا أمريكا 2019 هي النسخة الـ46 من كوبا أمريكا، وهي بطولة كرة القدم الدولية للرجال التي تقام كل أربع سنوات، والتي ينظمها الهيئة الحاكمة لكرة القدم في أمريكا الجنوبية الكونمبيول. وستعقد في البرازيل.

الفائز في البطولة سيكسب الحق في التنافس على كأس القارات 2021. وستكون تشيلي هي المدافعة عن اللقب.

توزيع المنتخبات على المستويات

المستوى الأول: البرازيل، أوروغواي، الأرجنتين

المستوى الثاني: كولومبيا، تشيلي، بيرو

المستوى الثالث: فينزويلا، باراغواي، اليابان

المستوى الرابع: إكوادور، بوليفيا، قطر

ستوزع المنتخبات الـ12 على 3 مجموعات وسينال المتصدر ووصيفه وأحسن منتخبين يحتلان المركز الثالث من المجموعات الثلاثة بطاقة العبور لربع النهائي.