رياضة | الان.. مشاهدة قرعة كوبا امريكا بث مباشر لحظة بلحظة

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كوبا أمريكا 2019 هي النسخة الـ46 من كوبا أمريكا، وهي بطولة كرة القدم الدولية للرجال التي تقام كل أربع سنوات، والتي ينظمها الهيئة الحاكمة لكرة القدم في أمريكا الجنوبية الكونمبيول. وستعقد في البرازيل.

الفائز في البطولة سيكسب الحق في التنافس على كأس القارات 2021. وستكون تشيلي هي المدافعة عن اللقب.

توزيع المنتخبات على المستويات

المستوى الأول: البرازيل، أوروغواي، الأرجنتين

المستوى الثاني: كولومبيا، تشيلي، بيرو

المستوى الثالث: فينزويلا، باراغواي، اليابان

المستوى الرابع: إكوادور، بوليفيا، قطر

ستوزع المنتخبات الـ12 على 3 مجموعات وسينال المتصدر ووصيفه وأحسن منتخبين يحتلان المركز الثالث من المجموعات الثلاثة بطاقة العبور لربع النهائي.