انت الان تتابع تفاصيل خبر ريال مدريد يضع قدماً بنصف نهائي كأس ملك إسبانيا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 25 يناير 2019 02:25 صباحاً - حقق نادي ريال مدريد فوزاً صعباً على ضيفه جيرونا، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا، الذي أقيم مساء الخميس، على ملعب "سانتياغو برنابيو".

فاجأ الضيوف الجميع بالتقدم أمام فريق العاصمة الإسبانية بهدف مبكر أحرزه الهندرواسي أنطوني لوزانو في الدقيقة السابعة، لكن لوكاس فاسكيز عادل الكفة لريال مدريد في الدقيقة الـ18.

وقبل 3 دقائق من صافرة نهاية الشوط الأول، تقدم الملكي بهدف ثانٍ عن طريق قائده سيرجيو راموس، الذي سجّل ركلة جزاء على طريقة "بانينكا"، لينتهي الشوط على هذه النتيجة.

ورفض جيرونا، أحد أندية إقليم كتالونيا، الاستسلام بعدما أدرك أليخاندرو جرانيل هدف التعادل في الدقيقة الـ67.

لكن ريال مدريد ضرب بقوة في آخر ربع ساعة، بتوقيعه على هدفين متتاليين عن طريق راموس والفرنسي كريم بنزيما، في الدقيقتين الـ77 و80.

بهذه النتيجة بات يكفي الفريق الملكي التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف في مباراة الإياب، المقررة إقامتها الأربعاء المقبل، من أجل ضمان عبوره إلى "المربع الذهبي".

يُذكر أن برشلونة الغريم التقليدي لريال مدريد، كان قد تلقى خسارة موجعة أمام إشبيلية بهدفين دون رد في ذهاب ربع النهائي، ليصبح الفريق الكتالوني قاب قوسين أو أدني من فقدان لقبه، الذي تُوّج به في المواسم الأربعة الأخيرة، معززاً رقمه القياسي كأكثر من حصد لقب كأس الملك بـ30 لقباً.